Спаллетти почеркнул, что он не увольнялся с должности главного тренера сборной Италии

Итальянский специалист Лучано Спаллетти подтвердил, что он покинул пост наставника сборной Италии не по собственному желанию.

"Я никогда не увольнялся с должности тренера национальной сборной", – сказал Спаллетти.

Недавно стало известно, что наставник уйдет из скуадры азурры после матча против Молдовы, который запланирован на 9 июня. Он был уволен руководством федерации футбола Италии после недавнего поражения против Норвегии в отборе на ЧМ-2026 (0:3).