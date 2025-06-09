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Спаллетти почеркнул, что он не увольнялся с должности главного тренера сборной Италии
Ушел не по собственному желанию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский специалист Лучано Спаллетти подтвердил, что он покинул пост наставника сборной Италии не по собственному желанию.
"Я никогда не увольнялся с должности тренера национальной сборной", – сказал Спаллетти.
Недавно стало известно, что наставник уйдет из скуадры азурры после матча против Молдовы, который запланирован на 9 июня. Он был уволен руководством федерации футбола Италии после недавнего поражения против Норвегии в отборе на ЧМ-2026 (0:3).
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Источник:Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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