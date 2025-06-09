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Сербия - Андорра. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA

Сербия - Андорра: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.06.2025 ⋊ Отбор к ЧМ-2026 на UA-Футбол

Сербия - Андорра. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В прошлом туре скромная Андорра умудрилась выдать отличный поединок против вице-чемпиона Европы Англии, пропустив лишь один гол. Смогут ли "почтальоны" навязать борьбу на выезде Сербии?

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Поединок отбора к чемпионату мира-2026 Сербия - Андорра состоится во вторник, 10 июня 2025 года, в 21:45. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-7.

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