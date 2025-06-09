Сербия - Андорра. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

В прошлом туре скромная Андорра умудрилась выдать отличный поединок против вице-чемпиона Европы Англии, пропустив лишь один гол. Смогут ли "почтальоны" навязать борьбу на выезде Сербии?

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Поединок отбора к чемпионату мира-2026 Сербия - Андорра состоится во вторник, 10 июня 2025 года, в 21:45. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-7.

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