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Латвия – Албания. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026
Хозяева попытаются нарушить планы албанцев
Getty Images / Global Images Ukraine
Игра, которая обещает быть чрезвычайно сложной для латвийцев. Конечно, они не претендуют на что-то серьезное, но добиться результата против более сильного соперника — это всегда приятно. Способны ли они на подобное?
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени во вторник, 10 июня.
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Онлайн-видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 8.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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