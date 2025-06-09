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Латвия – Албания. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

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Хозяева попытаются нарушить планы албанцев

Латвия – Албания. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Игра, которая обещает быть чрезвычайно сложной для латвийцев. Конечно, они не претендуют на что-то серьезное, но добиться результата против более сильного соперника — это всегда приятно. Способны ли они на подобное?

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени во вторник, 10 июня.

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Онлайн-видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 8.

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Трансляция матча Латвия — Албания
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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