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Латвия – Албания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA
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Матч, который Силвинью должен выигрывать

Латвия – Албания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧМ-2026

Getty Images / Global Images Ukraine

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Борьба за второе место в группе только начинается. Главные претенденты — Сербия и Албания. Поскольку первое место, почти наверняка, закреплено за Англией, бороться будут именно за второе. Конечно, для выполнения поставленных целей, команде Силвиньо нужно обыграть Латвию. Посмотрим, все ли пройдет по плану.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени во вторник, 10 июня.

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Отбор к ЧМ-2026. Группа К

10 июня. 21:45. Рига. "Сконто"

Главный судья: Халил Умут Мелер (Турция)

Трансляция: Megogo Football 8

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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