Латвия – Албания. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧМ-2026

Борьба за второе место в группе только начинается. Главные претенденты — Сербия и Албания. Поскольку первое место, почти наверняка, закреплено за Англией, бороться будут именно за второе. Конечно, для выполнения поставленных целей, команде Силвиньо нужно обыграть Латвию. Посмотрим, все ли пройдет по плану.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени во вторник, 10 июня.

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Отбор к ЧМ-2026. Группа К

10 июня. 21:45. Рига. "Сконто"

Главный судья: Халил Умут Мелер (Турция)

Трансляция: Megogo Football 8

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