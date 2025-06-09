Сан-Марино - Австрия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Квалификации ЧМ

В очередном туре квалификации к Чемпионату мира состоится игра сборных Сан-Марино и Австрии. После первых трех матчей Самая светлая республика, как и ожидалось, не набрала ни одного очка. Ее соперник пока провел только один поединок, в котором сразу набрал 3 очка.

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Матч пройдет во вторник, 10 июня. Начало - в 21:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 9.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Сан-Марино - Австрія Смотреть трансляцию

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