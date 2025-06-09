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Отбор на ЧМ-2026. Казахстан – Северная Македония 0:1. Всё решила одна ошибка

Чемпионат мира FIFA
Обновлено

Матч четвёртого тура

Отбор на ЧМ-2026. Казахстан – Северная Македония 0:1. Всё решила одна ошибка

Фото - Kazfootball

Владислав Прийменко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Казахстана дома проводила первый официальный поединок в 2025 году. Прошлый матч они проиграли, но это было при прежнем тренере.

Казахстан подходил к матчу с тремя набранными очками в двух встречах. Северная Македония была с 5-ю очками, но с тремя встречами.

Примечательно, что сборную гостей на матч вывел помощник тренера Роберт Стояновски. Главный тренер Благон Милиевски в трёх предыдущих матчах получил три жёлтые карточки и получил дисквалификацию на один матч.

Отбор на ЧМ-2026. Казахстан – Северная Македония 0:1. Всё решила одна ошибка - изображение 1

Матч начался. Команды начали активно. Северная Македония пробивала по воротам, сборная Казахстана пробивала в основном мимо. Было сложно определить фаворита.

Лишь после 25-й минуты хозяева стали бить по воротам. Тагыберген и Самодоров прообили, но Димитриевски всё отбил.

Исход первого тайма решила ошибка сборной Казахстана. Вратарь Сейсен отдал пас на фланг, футболисты подали на Алипа, не принявшего передачу. Этим воспользовались игроки сборной Македонии. Чурлинов перехватил мяч, передал на Миовски и пас на Трайковски оказался голевым.

Казахстан претендовал на пенальти – полузащитник Северной Македонии Барди сфолил на нападающем «Кайрата» Кенжебеке. Видеоарбитры проверяли эпизод, но поводов для 11-метрового не нашли.

Три сейва сделал Сейсен в первом тайме, на счету Димитриевски – два спасения.

Второй тайм начался активностью хозяев, которые наносили удары и совершали фолы. Опасный момент возник в середине тайма: Самородов нанёс дальний удар, но мяч попал в перекладину.

Гости, к их сожалению, лишились защитника на следующий матч против Лихтенштейна. Муслиу сбил Астанова и получил жёлтую карточку.

На 85-й минуте вышедший на замену нападающий Сатпаев ударил по воротам и попал в каркас. На 86-й минуте за сборную дебютировал Зуев.

Четыре опасных удара нанесла сборная Казахстана, но без голов.

Отбор на ЧМ-2026. Казахстан – Северная Македония 0:1. Всё решила одна ошибка - изображение 2

Северная Македония временно выходит в лидеры турнирной таблицы, набрав 8 баллов, Казахстан остаётся с тремя баллами и продолжает безвыигрышную домашнюю серию.

Отбор на ЧМ-2026. Четвёртый тур. Астана

Казахстан - Северная Македония 0:1

Голы: Трайковски (33)

Казахстан: Сейсен - С. Антонов, Быстров (Мухамед, 81), Малый, Алип, Вороговский – Чесноков (Зуев, 86), Куат, Тагыберген, Кенжебек (Сатпаев, 59) - Самородов

Северная Македония: Димитриевски - Муслиу, Зайков, Деспотовски - Алиоски, Барди, Костадинов (Элези, 53), Эльмас (Ашковски, 67), Чурлинов (Митровски, 53) – Трайковски (Атанасов, 83), Миовски (Ристовски, 67)

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