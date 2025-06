Отбор на ЧМ-2026. Казахстан – Северная Македония 0:1. Всё решила одна ошибка

Сборная Казахстана дома проводила первый официальный поединок в 2025 году. Прошлый матч они проиграли, но это было при прежнем тренере.

Казахстан подходил к матчу с тремя набранными очками в двух встречах. Северная Македония была с 5-ю очками, но с тремя встречами.

Примечательно, что сборную гостей на матч вывел помощник тренера Роберт Стояновски. Главный тренер Благон Милиевски в трёх предыдущих матчах получил три жёлтые карточки и получил дисквалификацию на один матч.

Матч начался. Команды начали активно. Северная Македония пробивала по воротам, сборная Казахстана пробивала в основном мимо. Было сложно определить фаворита.

Лишь после 25-й минуты хозяева стали бить по воротам. Тагыберген и Самодоров прообили, но Димитриевски всё отбил.

Исход первого тайма решила ошибка сборной Казахстана. Вратарь Сейсен отдал пас на фланг, футболисты подали на Алипа, не принявшего передачу. Этим воспользовались игроки сборной Македонии. Чурлинов перехватил мяч, передал на Миовски и пас на Трайковски оказался голевым.

Казахстан претендовал на пенальти – полузащитник Северной Македонии Барди сфолил на нападающем «Кайрата» Кенжебеке. Видеоарбитры проверяли эпизод, но поводов для 11-метрового не нашли.

????????????????-???????????????? ⏱️



Trailing by one at the break.

Still 45 minutes to fight back! ????



???????? Kazakhstan 0:1 North Macedonia ????????

⚽️33’ Trajkovski#KFFTeam | #BizdinJigitter ???????? | #WCQ | #KazakhstanNorthMacedonia pic.twitter.com/xatMI5507V