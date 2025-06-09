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Румыния - Кипр. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026
Румыния - Кипр: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.06.25 ⋊ Отбор к ЧМ-2026 на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 4-го тура квалификационной группы H в отборе на чемпионат мира 2026 года между собой сыграют сборные Румынии и Кипра, которые имеют одинаковое количество очков, несмотря на разное количество сыгранных матчей. Каждая из команд попытается улучшить свое турнирное положение в этом поединке.
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Матч начнется в 21:45 по киевскому времени во вторник, 10-го июня. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 6.
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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