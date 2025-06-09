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Отбор на ЧМ-2026. Хорватия - Чехия 5:1. Разгром за 15 минут
Лидеры своей группы разгромно проиграли
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Хорваты обыграли чехов, приблизившись к ним в турнирной таблице группы L в отборе на чемпионат мира 2026 года.
Детальный отчёт этого матча появится на нашем сайте в ближайшее время...
Квалификация на ЧМ-2026. Группа L. 4-й тур
Стадион: "Опус Арена" (Осиек)
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Испания)
Хорватия — Чехия 5:1
Голы: Крамарич (42, 75), Модрич (62, пен), Перишич (68), Будимир (72) — Соучек (58)
*На 11-й минуте гол Йошко Гвардиола был отменен после просмотра ВАР из-за офсайда
Хорватия: Ливакович — Гвардиол, Чалета-Цар (Вушкович, 87), Шутало, Станишич — Сучич, Модрич (Моро, 80) — Пашалич, Крамарич (Якич, 80), Перишич (Пашалич, 87) — Будимир (Иванович, 76)
Чехия: Коварж — Зелены, Крейчи, Холеш — Провод (Доудера, 88), Соучек, Садилек, Цоуфал — Черны (Кушей, 66), Шик, Шульц
Предупреждения: Цоуфал (66), Холеш (71)
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