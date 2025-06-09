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Финляндия – Польша. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

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Поляки без Левандовского

Финляндия – Польша. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Getty Images / Global Images Ukraine

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Лидер сборной Польши не вернулся в состояние команды на матчи отбора на ЧМ-2026. Поляки сыграют на выезде против сборной Финляндии, где должны будут зацепиться за хороший результат. Финны также не планируют отступать и будут играть на победу.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени во вторник, 10 июня.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 4.

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Трансляция матча Финляндия - Польша
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Иван Коломиец
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