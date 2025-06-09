Финляндия – Польша. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Лидер сборной Польши не вернулся в состояние команды на матчи отбора на ЧМ-2026. Поляки сыграют на выезде против сборной Финляндии, где должны будут зацепиться за хороший результат. Финны также не планируют отступать и будут играть на победу.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени во вторник, 10 июня.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Megogo Football 4.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Финляндия - Польша Смотреть трансляцию

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