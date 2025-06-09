Чемпионат мира FIFA
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Отбор на ЧМ. Фарерские острова - Гибралтар - 2:1. Минимальная победа хозяев
Счет открыт в первом тайме
Getty Images / Global Images Ukraine
Квалификация ЧМ-2026. Группа L. 4-й тур.
Фарерские острова – Гибралтар -2:1
Главный судья: Игаль Фрид (Израиль)
Голы: Фредериксберг 71', Йоханнесен 86' - Скенлон 23'
(дополняется)
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