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Отбор на ЧМ. Фарерские острова - Гибралтар - 2:1. Минимальная победа хозяев

Чемпионат мира FIFA

Счет открыт в первом тайме

Отбор на ЧМ. Фарерские острова - Гибралтар - 2:1. Минимальная победа хозяев

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Квалификация ЧМ-2026. Группа L. 4-й тур.
Фарерские острова – Гибралтар -2:1
Главный судья: Игаль Фрид (Израиль)
Голы: Фредериксберг 71', Йоханнесен 86' - Скенлон 23'

(дополняется)

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