Отбор на ЧМ-2026. Эстония – Норвегия 0:1. Дождь едва не помешал скандинавам одержать победу

Норвегия удачно начала отбор в ЧМ-2026 и возглавляет свою группу с 3 победами в 3-х матчах. Эстония сумела обыграть Молдову и находилась на 3-й позиции.

С первых минут инициативой завладели норвежцы. Эрлинг Голанд перед пустыми воротами замкнул поперечную передачу, но умудрился с близкого расстояния пробить головой мимо правой стойки. Антонио Нуса выполнил прострел в штрафную, но Карл Хейн вышел из ворот и перехватил мяч.

Мартин Эдегор подхватил пас на грани штрафной, но его попытку удара заблокировали защитники.

Стоит отметить, что с начала игры шел сильный дождь, что мешало техническим норвежцам показывать свои лучшие качества.

У эстонцев Кржиштял попытался подловить голкипера внезапным дальним ударом, но мяч полетел гораздо выше ворот.

Нуса в очередной раз выполнил прострел в штрафную, но Карл Хейн снова перехватил мяч. Торсбю выпрыгнул высоко навстречу хорошей навесной передаче с фланга, но пробил мимо ворот. Эрлинг Голланд нанес удар с границы штрафной, но выстрел заблокировал защитник.

Первый тайм прошел при явном преимуществе норвежцев, не сумевших реализовать ни один из своих моментов.

Уже на старте второго тайма мог отличиться Серлот, но его удар головой после навесной передачи Нуси попал в штангу.

Эстония ответа является не менее опасным моментом. Синявский нанес пушечный удар с линии штрафной и мяч попал в перекладину ворот. Паскочи из района одиннадцатиметровой отметки запирал головой подачу с углового, но направил мяч над перекладиной.

Удар в одно касание из пределов штрафной нанес Мартин Эдегор, но случайно попал в одного из партнеров.

На 62-й минуте норвежцы наконец-то забили. Голланд откликнулся в штрафной на передачу и пробил, но мяч попал в перекладину, а на добивании был снова Эрлинг, который и вколотил мяч в сетку.

Через несколько минут сравнивать счет мог Паскочи, пробивший с далекого расстояния, но попавший в левую штангу.

Голанд замкнул прострельную передачу с границы вратарской, но пробил значительно выше ворот.

В общей сложности концовка матча прошла в спокойном темпе и без особых моментов.

Уже в добавленное арбитром время эстонцы едва не сравняли счет. Алекс Тамм выпрыгнул высоко навстречу навесной передаче, но головой направил мяч над перекладиной.

Норвегия получает очередные 3 очка и продолжает возглавлять группу со стопроцентным показателем. Эстония опустилась на 4-ю позицию, пропустив вперед Италию.

Чемпионат Мира Квалификация

Таллин, "А. Ле Кок Арена"

Эстония – Норвегия 0:1

Гол: Голанд, 62

Эстония: Хейн – Салисте (Саарма, 84), Кууск, Паскочи (Аниер, 84), Шеннинг-Ларсен – Шейн, Палуметс (Поом, 90+3) – Синявский, Кайт (Миллер, 46), Кржиштял – Саппинен (Тамм, 84).

Норвегия: Нюланд – Риерсон, Аер, Лисакер Геггем, Вольфе (Эстигор, 90+1) – Нуса (Йонсен, 68), Торсбю (Бобб, 46, Берг, 90+1), Берге, Эдегор – Голанд, Серлот.

Предупреждения: Саппинен, 55 – Вольфе, 49.