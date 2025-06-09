Отбор на ЧМ-2026. Италия - Молдова 2:0. Унылое, но победное прощание со Спаллетти

Отборочный турнир на Чемпионат Мира-2026. Группа I

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

Италия - Молдова 2:0

Голы: Распадори 40, Камбиазо 50

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, А. Бастони, Раньери (Коппола 83), Камбиазо, С. Риччи (Барелла 46), Фраттези, Тонали, Димарко (Орсолини 46), Распадори (Мальдини 77), Ретеги (Лукка 71)

Молдова: Аврам, Думбравяну, Бабогло, Мудрак, Платицэ, Ионицэ (Дрос 72), Бодистяну (Моцпан 58), Рябчук, Каймаков (Стина 66), Постолачи (Перчун 66), Николаеску (Дамашкан 72)

Предупреждения: Фраттези 85 - Николаеску 71

Главный арбитр: Урс Шнайдер (Швейцария)

Этот матч стал последним для Лучано Спаллетти во главе сборной Италии. О чем тот объявил на предматчевой пресс-конференции. Уже сюрреалистичная ситуация. Соответственно, в Италии занимались поиском нового тренера, истерикой, самобичеванием после позорного выступления в Норвегии в пятницу. О Молдове не особо думая. Влияние такой атмосферы было заметно.

К счастью "Скуадры Адзурры", соперник не мог особо помешать. В 2023-24 годах он выглядел очень хорошо, чуть не вышел из группы Отбора на Евро, выиграл группу Лиги Наций, проиграл лишь два из восьми товарищеских матчей. Но в 2025-ом проиграл первые три матча, в том числе 0:5 дома Норвегии и даже 2:3 дома Эстонии. Сегодня для него 0:2 - большой успех.

Под свист местных болельщиков в адрес Спаллетти Италия начала матч слабо. Николаеску головой забил. Правда, там был офсайд. Раньери ответил ударом головой - в стойку. Николаеску бил уже ногой - неточно. Аврам отбил удар Ретеги. Ретеги и Димарко пробивали неточно. А Доннарумма с трудом отбил удар Рябчука. Также Димарко тащил с линии ворот.

Все же итальянцам удалось забить еще до перерыва. Навес был сброшен Раньери, и Распадори с полулета примерно с точки пенальти забил.

В начале второго тайма Николаеску вновь пробил головой, на этот раз чуть неточно. Но удалось ответить голом. Замена Орсолини прострелила справа, Фраттези пробил неудачно, зато получился ассист для Камбиазо. После чего хозяева поля посчитали игру завершенной и надолго заснули. До уверенных сейвов Аврама ближе к концу матча.

В самой концовке работали как раз Доннарумма и его защитники, блокируя удары. Однажды вратарь ошибся, но исправился сейвом.

Италия позволила Молдове 18 ударов по воротам, из них семь - в створ. Сама чаще в створ не попадала. Задачей "Скуадры Адзурры", кроме собственно победы, было набирание разницы мячей по сравнению с Норвегией, которая эту же Молдову разгромила в гостях в марте со счетом 5:0. К такому даже не удалось приблизиться. Но хотя бы Спаллетти уходит с победой.

Итальянцы отстают от Норвегии на девять очков и на 12 по разнице мячей. Хотя имеют два матча в запасе против Израиля и Эстонии. А Молдова остается последней в группе без очков после трех матчей.