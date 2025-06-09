Отбор к ЧМ-2026, Европа

Группа J, 4-й тур

Брюссель, Стадион короля Бодуэна

Бельгия – Уэльс 4:3

Голы: Лукаку 15 (п), Тилеманс 19, Доку 27, де Брюйне 88 – Уилсон 45+7 (п), Томас 51, Джонсон 69

Матч с Уэльсом за 90 минут вместил все то, что мы видели в исполнении сборной Бельгии против нашей национальной команды. Смесь категорической нестабильности, всплески индивидуального гения впереди и крайняя уязвимость обороны, которая не позволяет расслабиться даже при полностью выигрышном раскладе. Но также и умение все же дожать и забрать своё.

Работа Руди Гарсии в ближайшее время будет заключаться в том, чтобы просто научиться доводить начатое до конца и обрести хотя бы относительную постоянность. Чтобы сегодняшние 3:0 в первые полчаса на автопилоте доводились до логичного конца. А вместо этого "красные дьяволы" позволили Харри Уилсону из "Фулхэма" на полчаса преобразиться в плеймейкера мирового уровня, и вернуть паритет на табло.

Хотя начиналось для Бельгии все просто идеально. Подловили на ошибке в дебюте и рано повели, добившись комфортного сценария матча. КДБ нагло зашел в штрафную и пробил в руку одного из 3 защитников, заработав 11-метровый для Лукаку. А дальше выманили оппонента на себя и по нотам расписали контратаку в духе праймовой Бельгии 10-тых, завершенную Тилемансом. А после Доку фактически с идентичной ситуации, как в эпизоде с пенальти, ушел от троих и пробил в дальний. Доку никто нормально не встретил, позволив тому забить первый мяч за сборную за 4 года.

В игру Уэльс вернули корнеры. А скорее даже организация Бельгии на угловых и несвоевременные перестроения после них у своих ворот. Зельс ошибся на выходе и позволил Уилсону до перерыва отыграть 1 с точки. А после перерыва Харри одной паузой оставил в дураках всю защиту Бельгии в транзите. Это не только об отсутствии класса в обороне у "дьяволов", но и про откровенно слабую организацию. Наконец Уилсон же отдал блестящий предассист на гол Джонсона за 20 минут до конца. Опять же, Бельгия не перестроилась после углового и легко дала разобрать свою оборону.

В итоге дедан пришлось включаться, чтобы вернуть хозяевам перевес. Пыхтел Большой Ром, но его гол отменили из-за ухода мяча за пределы поля в начале комбинации. Пришлось решать КДБ и Тилемансу. Последний промчал по краю и зряче прострелил, а Кевин классно открылся и уверенно замкнул. 4:3. Но вот кроме угасающих звезд и их всплесков активности Бельгии Гарсии пока предложить нечего.

Бельгия: Зельс – Менье (де Винтер, 16), Дебаст, Фас, де Кейпер (Теат, 46) – Онана, Тилеманс – Доку, де Брюйне (Салемакерс, 89), Троссард (Лукебакио, 46, Раскин, 75) – Лукаку

Уэльс: Дарлоу – Робертс, Родон, Мефам, Дэвис – Ампаду, Джейс (Каллен, 63) – Джонсон, Уилсон, Томас – Брукс (Харрис, 63)