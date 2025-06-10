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ЧМ. Квалификация. Бельгия – Уэльс 4:3. Обзор матча

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Неожиданное шоу в Брюсселе

ЧМ. Квалификация. Бельгия – Уэльс 4:3. Обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

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Хозяева крушили соперника 3:0 уже на 27-й минуте, но "драконы" отыгрались к середине второго тайма. Ромелу Лукаку мог оформлять дубль, но взятие ворот отменили. Впрочем, "красные дьяволы" все же вырвали победу в конце встречи.

Подопечные Руди Гарсии поднимаются на третью позицию группы J (4 балла). 4 сентября коллектив поедет в Лихтенштейн. Гости опустились на вторую строчку (7 очков). В начале осени команда Крэйга Беллами поедет в Казахстан.

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Квалификация ЧМ. Европа. 4-й тур

Брюссель. Стадион Короля Бодуэна

Бельгия – Уэльс 4:3

Голы: Лукаку, 15 (п), Тилеманс, 19, Доку, 27, Де Брюйне, 88 – Уилсон, 45+7 (п), Сорба, 51, Джонсон, 69

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Отбор к ЧМ. Бельгия – Уэльс 4:3. Неожиданная перестрелка в Брюсселе
Уэльс Национальная сборная Бельгии
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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