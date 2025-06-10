Румыния - Кипр. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

В матче 4-го тура квалификационной группы H в отборе на чемпионат мира 2026 года между собой сыграют сборные Румынии и Кипра, которые имеют одинаковое количество очков, несмотря на разное количество сыгранных матчей. Каждая из команд попытается улучшить свое турнирное положение в этом поединке.

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Квалификация на ЧМ-2026. Группа H. 4-й тур

10 июня. 21:45. Бухарест. "Национальный стадион"

Румыния — Кипр

Главный арбитр: Донатас Румшас (Литва)

Трансляция: MEGOGO Футбол 6

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