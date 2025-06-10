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Румыния - Кипр. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA

Румыния - Кипр: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.06.25 ⋊ Отбор к ЧМ-2026 на UA-Футбол

Румыния - Кипр. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче 4-го тура квалификационной группы H в отборе на чемпионат мира 2026 года между собой сыграют сборные Румынии и Кипра, которые имеют одинаковое количество очков, несмотря на разное количество сыгранных матчей. Каждая из команд попытается улучшить свое турнирное положение в этом поединке.

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Квалификация на ЧМ-2026. Группа H. 4-й тур
10 июня. 21:45. Бухарест. "Национальный стадион"
Румыния — Кипр
Главный арбитр: Донатас Румшас (Литва)
Трансляция: MEGOGO Футбол 6

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Трансляція матчу Румунія - Кіпр
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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