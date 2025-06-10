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ЧМ. Квалификация. Хорватия – Чехия 5:1. Обзор матча
Хозяева разошлись
Getty Images/Global Images Ukraine
Балканский коллектив мог открыть счет еще на 11-й минуте, но офсайд решил по-другому. Позже подопечным Златко Далича удалось забить гол в раздевалку, а после перерыва "шашечные" не оставили сопернику никаких шансов.
"Пламенные" набирают 6 очков и выходят на второе место группы L. В сентябре команда поедет к Фарерским островам. "Локомотив" пока первый (9 баллов), а в начале осени сыграет с Черногорией на выезде.
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Квалификация ЧМ. Европа. 4-й тур
Осеек. Opus Arena
Голы: Крамарич, 42, 75, Модрич, 62 (п), Перишич, 68, Будимир, 72 (п) – Соучек, 58
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