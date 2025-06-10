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ЧМ. Квалификация. Хорватия – Чехия 5:1. Обзор матча

Чемпионат мира FIFA
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Хозяева разошлись

ЧМ. Квалификация. Хорватия – Чехия 5:1. Обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Балканский коллектив мог открыть счет еще на 11-й минуте, но офсайд решил по-другому. Позже подопечным Златко Далича удалось забить гол в раздевалку, а после перерыва "шашечные" не оставили сопернику никаких шансов.

"Пламенные" набирают 6 очков и выходят на второе место группы L. В сентябре команда поедет к Фарерским островам. "Локомотив" пока первый (9 баллов), а в начале осени сыграет с Черногорией на выезде.

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Квалификация ЧМ. Европа. 4-й тур

Осеек. Opus Arena

Хорватия – Чехия 5:1

Голы: Крамарич, 42, 75, Модрич, 62 (п), Перишич, 68, Будимир, 72 (п) – Соучек, 58

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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