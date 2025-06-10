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ЧМ. Квалификация. Италия – Молдова 2:0. Обзор матча
Не без труда
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Halil Sagirkaya/Anadolu
Гости могли открыть счет уже на 9-й минуте, но атаку реализовали в офсайде. В конце первого тайма и начале второго "скуадра адзурра" отмечалась в воротах "трехцветных", которые успели создать немало проблем (18 ударов, 7 сейвов Джанлуиджи Доннаруммы).
Хозяева поднялись на третье место группы I (3 балла), а 5 сентября команда будет принимать Эстонию. У подопечных Сергея Клещенко 0 очков, а осенью их ждет домашний поединок против Израиля.
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Квалификация ЧМ. Европа. 4-й тур
Реджо-Эмилия. Мапеи Стедиум
Голы: Распадори, 40, Камбьясо, 50
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