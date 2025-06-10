  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. ЧМ. Квалификация. Италия – Молдова 2:0. Обзор матча

В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЧМ. Квалификация. Италия – Молдова 2:0. Обзор матча

Чемпионат мира FIFA

Не без труда

ЧМ. Квалификация. Италия – Молдова 2:0. Обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Halil Sagirkaya/Anadolu

Новина українською

Гости могли открыть счет уже на 9-й минуте, но атаку реализовали в офсайде. В конце первого тайма и начале второго "скуадра адзурра" отмечалась в воротах "трехцветных", которые успели создать немало проблем (18 ударов, 7 сейвов Джанлуиджи Доннаруммы).

Хозяева поднялись на третье место группы I (3 балла), а 5 сентября команда будет принимать Эстонию. У подопечных Сергея Клещенко 0 очков, а осенью их ждет домашний поединок против Израиля.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Квалификация ЧМ. Европа. 4-й тур

Реджо-Эмилия. Мапеи Стедиум

Италия – Молдова 2:0

Голы: Распадори, 40, Камбьясо, 50

По теме
yellow-arrow
ЧМ. Квалификация. Хорватия – Чехия 5:1. Обзор матча
yellow-arrow
Румыния - Кипр. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026
yellow-arrow
ЧМ. Квалификация. Бельгия – Уэльс 4:3. Обзор матча
Молдова Национальная сборная Италии
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости