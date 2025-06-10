Лучано Спаллетти: Я зол на себя, потому что плохо выполнил свою работу. Я оставляю сборную Италии практически в том же состоянии, в котором ее нашел

После победы над Молдовой (2:0) Лучано Спаллетти провел свою последнюю пресс-конференцию во главе сборной Италии.

"Я признаю, что не оставляю своему преемнику великую сборную Италии, потому что и сегодняшняя игра была не лучшей. Мне дали возможность работать. Я старался, делал ошибки, экспериментировал. Во всем, что делаю, я стараюсь учиться – я не думаю, что знаю больше других.

Мне не удалось извлечь максимум из этих игроков, и я должен это признать. Все сыграли ниже уровня. На самом деле, вы все были слишком добры ко мне – я был бы жестче. Если когда-то мне придется плохо высказаться о вас...

Я зол на себя, а не на кого-то другого, потому что плохо выполнил свою работу. Я оставляю сборную Италии практически в том же состоянии, в котором ее нашел. Я не смог ничего улучшить, а это значит, что я не справился. В моем первом матче в качестве главного тренера уже было опасение, что мы не выйдем на Евро. И сейчас, когда я ухожу, мы в той же ситуации.

Я надеюсь, что тот, кто придет после меня, сможет улучшить эту команду, потому что я точно не желаю ей зла", – сказал Спаллетти.