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Финляндия – Польша. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации к ЧМ-2026
Финляндия – Польша: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.06.25 ⋊ Отбор к ЧМ-2026 на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках группового этапа квалификации ЧМ-2026 в группе G встречаются сборные Финляндии и Польши. Финны провели уже три матча отбора, в которых смогли заработать 4 очка, тогда как поляки провели две игры, но завоевали все 6 зачетных баллов.
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Игра состоится во вторник, 10-го июня 2025-го года, в 21:45 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 4.
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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