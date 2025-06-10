  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Сан-Марино - Австрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Квалификации ЧМ

В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сан-Марино - Австрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Квалификации ЧМ

Чемпионат мира FIFA
Обновлено

Сан-Марино - Австрия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.06.2025 ⋊ Квалификация ЧМ на UA-Футбол

Сан-Марино - Австрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Квалификации ЧМ

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В очередном туре квалификации к Чемпионату мира состоится игра сборных Сан-Марино и Австрии. После первых трех матчей Самая светлая республика, как и ожидалось, не набрала ни одного очка. Ее соперник пока провел только один поединок, в котором сразу набрал 3 очка.

Favbet
47.00
17.00
1.02
Узнать больше

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Матч пройдет во вторник, 10 июня. Начало - в 21:45. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 9.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Сан-Марино - Австрія
Смотреть трансляцию

Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью матч-центра UA-Футбол.

По теме
yellow-arrow
Финляндия – Польша. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации к ЧМ-2026
yellow-arrow
Лучано Спаллетти: Я зол на себя, потому что плохо выполнил свою работу. Я оставляю сборную Италии практически в том же состоянии, в котором ее нашел
yellow-arrow
ЧМ. Квалификация. Италия – Молдова 2:0. Обзор матча
Австрия Сан-Марино смотреть футбол онлайн отбор на ЧМ-2026
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости