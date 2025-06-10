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Гол Холанда. Эстония – Норвегия 0:1. Видеообзор матча
Лидер "Сити" делает разницу
Getty Images/Global Images Ukraine
Норвегия с трудом обыграла на выезде Эстонию в четвертом туре отбора на чемпионат мира-2026.
Решающий гол в составе гостей забил звездный форвард Эрлинг Холанд.
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ЧМ. Квалификация
Таллин, "А. Ле Кок Арена"
Эстония – Норвегия 0:1
Гол: Холанд, 62
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