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Гол Холанда. Эстония – Норвегия 0:1. Видеообзор матча

Чемпионат мира FIFA
Обновлено

Лидер "Сити" делает разницу

Гол Холанда. Эстония – Норвегия 0:1. Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Норвегия с трудом обыграла на выезде Эстонию в четвертом туре отбора на чемпионат мира-2026.

Решающий гол в составе гостей забил звездный форвард Эрлинг Холанд.

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ЧМ. Квалификация

Таллин, "А. Ле Кок Арена"

Эстония – Норвегия 0:1

Гол: Холанд, 62

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