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Уругвай – Венесуэла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA

Уругвай – Венесуэла: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.06.25 ⋊ Отбор к ЧМ-2026 на UA-Футбол

Уругвай – Венесуэла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная Уругвая сыграет дома с Венесуэлой в рамках 16-го тура южноамериканского отбора на чемпионат мира-2026.

Уругвайцы с 21 баллом занимают 5-е место в турнирной таблице, тогда как венесуэльцы с 18 очками расположились на 7-й строчке.

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Поединок состоится 11 июня. Начало встречи - в 02:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 3.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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