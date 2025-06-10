Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уругвай – Венесуэла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026
Уругвай – Венесуэла: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.06.25 ⋊ Отбор к ЧМ-2026 на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Уругвая сыграет дома с Венесуэлой в рамках 16-го тура южноамериканского отбора на чемпионат мира-2026.
Уругвайцы с 21 баллом занимают 5-е место в турнирной таблице, тогда как венесуэльцы с 18 очками расположились на 7-й строчке.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Поединок состоится 11 июня. Начало встречи - в 02:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 3.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Популярное сейчас
- Процент от перепродажи Забарного для Динамо – основное препятствие для быстрой сделки с ПСЖ, – инсайд
- Претенденты есть. Кривбасс выставил ценник на лучшего бомбардира
- Турки выставили Шахтеру ценник на голкипера сборной
- Куда же без них? Определилась 11-я команда, прошедшая на Чемпионат Мира 2026
- Невеста Роналду закрыла своё реалити-шоу, которое принесло ей более 20 миллионов фунтов
- Гвардиола vs Шевченко: футбольные легенды сошлись на гольф-поле