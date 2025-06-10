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Аргентина – Колумбия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к ЧМ-2026
Аргентина - Колумбия: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.06.2025 ⋊ Отбор на ЧМ-2026 на UA-Футбол
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Конечно, это не Бразилия против Аргентины в плане принципиальности, но также противостояние со своей изюминкой, с искрой. Аргентина и Колумбия – соперники, которые являются друг для друга хорошим раздражителем.
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Пикантности ситуации добавляет тот факт, что Колумбии очень желательно брать очки. В противном случае можно потерять место в зоне прямого выхода на Мундиаль.
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Матч отбора к ЧМ-2026 в зоне КОНМЕБОЛ состоится в ночь с 10-го на 11-ое июня 2025-го года. Начало – в три часа ночи. Прямую онлайн-видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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