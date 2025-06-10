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Бразилия – Парагвай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA

Бразилия – Парагвай: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.06.25 ⋊ Отбор к ЧМ-2026 на UA-Футбол

Бразилия – Парагвай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации на ЧМ-2026

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 16-го тура южноамериканской квалификации на Чемпионат мира-2026 встречаются сборные Бразилии, которая с 22 очками занимает четвертое место в турнирной таблице и Парагвая – третье место с 24 очками. Карло Анчелотти попытается одержать свою первую победу во главе "селесао".

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Матч состоится в ночь с 10-го на 11-е июня 2025-го года. Начало – в 03:45 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 2.

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Трансляция матча Бразилия – Парагвай
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алексей Полищук
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