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Сербия – Андорра. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации к ЧМ-2026
Сербия – Андорра: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 10.06.25 ⋊ Отбор к ЧМ-2026 на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках группового этапа квалификации ЧМ-2026 в группе K встречаются сборные Сербии и Андорры. Для сербов это будет вторая игра отбора. Сейчас они занимают 4-е место с 1 зачетным баллом. А вот для Андорры это будет четвертая игра, и они занимают последнее место с 0 очков.
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Игра состоится во вторник, 10-го июня 2025-го года, в 21:45 по киевскому времени. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 7.
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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