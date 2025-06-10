Перу – Эквадор. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Чемпионат Мира 2026

Аутсайдер турнира против лидера. За три тура до конца отбора Перу ещё может запрыгнуть в вагон уходящего поезда. Но нужно выигрывать и ждать осечки соперников.

Эквадор ещё себе не гарантировал прямой путёвки, но близок к ней. Борьба за очки начинается!

Поединок состоится 11 июня в 04:30 по киевскому времени.

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