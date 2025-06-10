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Перу – Эквадор. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Чемпионат Мира 2026
Матч начнётся 11 июня в 04:30 по киевскому времени
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Аутсайдер турнира против лидера. За три тура до конца отбора Перу ещё может запрыгнуть в вагон уходящего поезда. Но нужно выигрывать и ждать осечки соперников.
Эквадор ещё себе не гарантировал прямой путёвки, но близок к ней. Борьба за очки начинается!
Поединок состоится 11 июня в 04:30 по киевскому времени.
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Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 3
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов
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