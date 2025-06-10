Капитан сборной Хорватии отметился достижением в отборочных матчах на Чемпионат Мира от УЕФА.

Лука Модрич в матче против сборной Чехии стал самым возрастным автором гола. Он поразил ворота в возрасте 39 лет и 9 месяцев.

Прошлый рекорд принадлежал Джеко, который забил в возрасте 39 лет, 2 месяца и 12 дней.

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Напомним, что сборная Хорватии обыграла Чехию со счётом 5:1. Модрич забил свой 28-й гол за сборную.

К слову, хорватский полузащитник играет за сборную с 2006 года.