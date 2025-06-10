Уругвай – Венесуэла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Сборная Уругвая примет на своем поле команду Венесуэлу в рамках 16-го тура южноамериканского отбора на чемпионат мира-2026. Игра пройдет в Монтевидео на Estadio Centenario.

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Поединок состоится 11 июня. Начало встречи - в 02:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 3.

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Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

Отборочный матч ЧМ-2026. Южная Америка. 16-й тур

11.06.2025

Монтевидео, "Estadio Centenario"

Уругвай 02:00 Венесуэла

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 3