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Уругвай – Венесуэла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Чемпионат мира FIFA

Уругвай – Венесуэла: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.06.25 ⋊ Отбор к ЧМ-2026 на UA-Футбол

Уругвай – Венесуэла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026

Фото: facebook.com/aufoficial

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Сборная Уругвая примет на своем поле команду Венесуэлу в рамках 16-го тура южноамериканского отбора на чемпионат мира-2026. Игра пройдет в Монтевидео на Estadio Centenario.

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Поединок состоится 11 июня. Начало встречи - в 02:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 3.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

Отборочный матч ЧМ-2026. Южная Америка. 16-й тур
11.06.2025
Монтевидео, "Estadio Centenario"
Уругвай 02:00 Венесуэла
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 3

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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