Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Перу – Эквадор. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на ЧМ-2026
Матч начнётся в 04:30 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
Аутсайдер турнира против лидера. За три тура до конца отбора Перу ещё может запрыгнуть в вагон уходящего поезда. Но нужно выигрывать и ждать осечки соперников.
Эквадор ещё себе не гарантировал прямой путёвки, но близок к ней. Борьба за очки начинается!
Поединок состоится 11 июня в 04:30 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 3
Отбор на Чемпионат Мира 2026. 16-й тур.
11 июня 2025. Лима. "Эстадио Насиональ"
Главный судья: Андрес Рохас (Колумбия)
Трансляция: Megogo Футбол 3
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Алонсо уже уведомлен. Лунин готов присоединиться к потенциальному новичку Ла Лиги
- Стала известна заявка сборной Украины на матч против Новой Зеландии
- Новая Зеландия - Украина. Анонс и прогноз матча Canadian Shield на 11.06.2025
- Холанд прокомментировал разгромную победу над Италией в отборе на ЧМ-2026
- Гвардиола vs Шевченко: футбольные легенды сошлись на гольф-поле
- Жена футболиста сборной Украины стильно отпраздновала день рождения в Испании