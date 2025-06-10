Отбор на ЧМ-2026. Румыния - Кипр 2:0. Без шансов для гостей

Оживленное начало матча между Румынией и Кипром намекало на то, что мы увидим в этот вечер очень много голов, однако все они были забиты лишь в конце первого тайма, и их оказалось всего два. Румыны атаковали, прессинговали и владели мячом большую часть времени, играли на голову выше своего соперника, впрочем довольно долго им не удавалось открыть счет в этой встрече. Элементов борьбы в этом поединке, конечно, хватало, но хозяева были недосягаемыми для киприотов.

Уже на 12-й минуте подопечные Мирчи Луческу создали первый острый момент со стандарта. Флорин Тенасе решился пробить по воротам, однако его удар отразил Йоэль Малль, который затем совершил второй сейв после добивания от Михая Попеску. Тот же Попеску на 20-й минуте матча после подачи с углового от Валентина Михейле снова бил по воротам, и на этот раз головой, но круглый пролетел мимо. Да, немного не везло хозяевам, но впоследствии фортуна им улыбнулась.

Абсолютная доминация сборной Румынии в первой половине этого поединка должна была закончиться в их пользу. Несмотря на то, что вратарю киприотов не была показана красная карточка за жесткий фол при выходе из штрафной, а гости после этого сразу же создали свой первый опасный момент у ворот соперника, игроки в желтой форме не опустили руки и в стремительной контратаке на 43-й минуте открыли счет. Автором блестящего сольного прохода стал Деннис Ман, а Флорин Тенасе, с его же передачи, отправил кожаного прямо в сетку ворот. Справедливость существует в футбольном мире, поэтому хозяева получили то, что заслужили. А уже в компенсированное арбитром время к первому тайму они и вообще удвоили свое преимущество. На второй добавленной минуте забил Ман с передачи от Дениса Дрегуша.

Сперва стремительная контратака, а затем несколько разрезных передач в штрафной площадке заставили защиту сборной Кипра допустить роковые ошибки в первом тайме, приведшие к двум пропущенным голам. На второй тайм нужно было выходить уже с другим настроем. К тому же, сразу после перерыва в составе гостей состоялась тройная замена - очень решительная попытка освежить атаку своей команды от наставника киприотов Апостолоса Манциоса, которая не принесла никакой пользы, потому что румыны откровенно доигрывали этот матч, играя очень спокойно и продолжая контролировать ход событий в поединке. В первые полчаса второй половины встречи моментов было мало, поэтому счет так и не изменился. И, что интересно, несмотря на старания футболистов сборной Кипра, они нанесли лишь один удар в створ ворот хозяев, который был еще в первом тайме. Отсутствие энтузиазма навредило гостям, и успокоило румын, которые взяли очередные три очка.

Сборная Румынии справилась с киприотами, спокойно обыграв их национальную команду на своем поле. Подопечные Мирчи Луческу занимают третье место в своей группе благодаря этой победе, имея в своем активе 6 очков после 4 игр. А сборная Кипра тем временем опустилась на четвертую позицию с 3 баллами после трех сыгранных матчей. Лидером группы остается Босния и Герцеговина с 9 очками, Австрия поднимается на вторую строчку с 6 очками, а сборная Сан-Марино — последняя.

Квалификация на ЧМ-2026. Группа H. 4-й тур

Стадион: "Национальный стадион" (Бухарест)

Главный судья: Донатас Румшас (Литва)

Румыния — Кипр 2:0

Голы: Тенасе (43), Ман (45+2)

Румыния: Молдован — Сореску, Бурке (Гице, 73), Попеску, Рациу — Михейле (Митрице, 56), Шут, Кирикеш (М. Марин, 56), Ман (Микулеску, 82) — Тенасе (Алибек, 73), Дрегуш

Кипр: Малль — Малеккидес, Лаифис, Шелис, Сациас — Коррея (Ционис, 62), Кирьяку (Артиматас, 81), Кастанос, Кости (Харалампус, 46) — Какуллис (Куцакос, 46), Лоизу (Илия, 46)

Предупреждения: Тенасе (26) — Кастанос (25), Сациас (65)