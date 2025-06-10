Отбор на ЧМ. Сербия - Андорра 3:0. Феерия Митровича в юбилейном матче

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Группа K, 4-й тур

Лесковац. Стадион "Дубочица"

Арбитр: Алияр Агаев (Азербайджан)

Сербия - Андорра 3:0



Голы: Митрович 12, 24, 53 (пен.)

Сербия: Петрович – Стоич (Шимич 76), Миленкович, Павлович – Гудель (Максимович 61) - Живкович, Лукич, Катай (Рачич 61), Терзич (Ш. Митрович 61) – Влахович, А. Митрович (Стулич 83)

Андорра: Альварес – Оливейра, Льовера, Гонсалес, Сан-Никола – Борра, Э. Валес (Тейшейра 87), М. Валес (Искьердо 66), Сервос (Даку 79) – Лопес (Куку 67), Родриго Тапия (Мартинес 66)

Предупреждения: Рачич 75 - Э. Валес 44, Искьердо 85

Несмотря на качественно сыгранный поединок против Англии (0:3), в составе Андорры было проведено три замены. Столько же других игроков в основе после ничьи с Албанией (0:0) появилось и у Сербии.

Уже с первых минут хозяева поля ожидаемо установили доминирование во владении мячом, и конвертировали свое преимущество в гол на 12-й минуте.

Павлович из глубины отдал на Влаховича, тот обыгрался с Катаи, доставил мяч Митровичу, и тот расстрелял голкипера. 60-й забитый мяч для 30-летнего форварда в 100-й игре за сборную Сербии.





Особо не форсируя события, к середине тайма подопечные Стойковича развили свое преимущество. Все тот же Митрович остался без опеки в штрафной соперника, и точно пробил головой в ближний угол после подачи с углового.

Первую осмысленную атаку Андорра провела аж на 37-й минуте. Индивидуального класса для того, чтобы осуществить хоть какие-то попытки отыграться, "почтальонам" явно не хватало.

В начале второй половины встречи арбитр после просмотра ВАР назначил пенальти в ворота гостей. Уверенно реализовал одиннадцатиметровый Митрович и, тем самым, оформил хет-трик.





К 61-й минуте Стойкович сделал три замены, и далее сербы уже катали мяч в свое удовольствие.

Единственным игроком на поле, которому еще было что доказывать - был Влахович. К концовке поединка нападающий "Ювентуса" соорудил себе два опаснейших момента, но его удары эффектно парировал Альварес. Кстати, после таких перфомансов за последние дни на этого вратаря, вполне возможно, обратят внимание более высококлассные клубы (сейчас он выступает за "Вильярреал" Б в третьем дивизионе Испании).

В группе K Сербия набирает четыре очка после двух матчей, а Андорра по итогам четырех игр с разницей мячей 0:8 замыкает таблицу.