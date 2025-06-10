Квалификация ЧМ. Сан-Марино - Австрия 0:4. Официально-контрольный матч для команды Рангника

Квалификация Чемпионата мира. 4-й тур

10.06.2025. Стадион Олимпико (Серравалле)

Главный арбитр: Берка О. (Чехия)

Сан-Марино - Австрия 0:4

Сан-Марино: Коломбо, Бенвенути, Валентини, Бенвенути, Риккарди, Голинуччи, Капиккьони (Валли Касадеи 62), Дзаннони (Муларони 72), Контадини (Сенсоли 22), Лаццари (Капиккьони 72), Нанни (Джакопетти 72)

Австрия: Пенц (Лаваль 46), Фридль, Лингарт (Кверфельд 46), Пош, Гонзак, Лаймер (Шмид 46), Зайвальд, Баумгартнер (Грюль 63), Забитцер, Грегорич (Балло 46), Арнаутович

Предупреждения: Риккарди 74 - Балло 59, Пош 66

Голы: Арнаутович 3, 15, Грегорич 11, Баумгартнер 27

В этом матче интриги не предвиделось. Понятно, что австрийцы одержат победу. Интересно было только, сколько именно им удастся забить. Вероятно, чрезмерные любители забитых мячей включили сегодня именно эту игру (или Нидерланды - Мальта).

На самом деле здесь нет необходимости что-то анализировать, расписывать, сравнивать... Сборная Австрии на несколько голов выше своего соперника. Они даже не радовались своим забитым мячам.

Рангник решил не оставлять в запасе своих главных звезд: Лаймера, Забитцера, Баумгартнера, Арнаутовича... Поэтому они без особых трудностей начали делать свое дело.

Счет был открыт уже на 3-й минуте капитаном Арнаутовичем. Потом он сделает дубль. Также забьют Грегорич и Баумгартнер. Счет 0:4 стал еще на 27-й минуте матча. И это мы еще не упоминали две перекладины.

На второй тайм Рангник начал делать изменения в составе. Даже выпустил резервного голкипера Лаваля. Хотя мог бы дать ему и весь поединок. Первую часть тайма Австрия валяла дурака. Футболисты остановились, включив режим контрольной игры. Где-то в этом сыграл свою роль Сан-Марино, ведь хозяева отдавали все силы.

Со временем австрийцы набили привычную статистику. Однако голов не было. Наконец свои способности показал вратарь Коломбо - 8 сейвов за 45 минут. Самый яркий эпизод - отбитый пенальти. Опытный Арнаутович шел на хет-трик, но не сложилось.

Еще 2 забитых мяча Австрии не засчитали из-за нарушения правил. У Сан-Марино за весь матч - 8 ударов, из которых 2 в створ. На полгола награбили, скажем так.

Австрия поднимается на второе место группы Н. Ее сегодняшний соперник стабильно последний с нулем в графе "очки". Что уж поделаешь...