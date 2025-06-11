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Отбор на ЧМ-2026. Финляндия – Польша 2:1. Команды все же доиграли матч

Чемпионат мира FIFA
Обновлено

Игра была прервана

Отбор на ЧМ-2026. Финляндия – Польша 2:1. Команды все же доиграли матч

https://areena.yle.fi/tv/ohjelmat/57-9ARyd0vzP

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Отбор на Чемпионат Мира 2026
Стадион: Helsinki Olympic Stadium (Хельсинки)
Главный судья: Жуан Пиньейру (Португалия)
Финляндия - Польша 2:1
Голы: Похьянполо (31, П.), Кельман (64) – Кивер (69)

Сборная Финляндии: 3-5-1-1, Градецкий – Пелтола, Госконен, Уронен (Нисканен, 71) – Лод (Иванов, 86), Кайринен, Камаро, Тенхо, Антман (Пукки, 86) – Йенсен (Алхо, 63) – Похьянполо (Кельман, 63)

Сборная Польши: 3-5-2, Скорупский – Кивер, Беднарек, Скшипчак – Залевский, Модер (Пьетровский, 87), Слиш, Шиманский, Кеш – Свидерский (Каминский, 57), Пьонтек (Букса, 87)

Предупреждения: Кайринен (35) – Беднарек (34), Залевский (90+2)

Гости сразу же начали поединок с давления на ворота сборной Финляндии. Подопечные Пробежа насели на штрафную соперника и прессинговали финнов на чужой половине поля. Хозяева не растерялись: периодически выходили в контратаки, смело разыгрывая мяч низом.

На 11-й минуте у поляков возник отличный шанс забить: после прострела с левого фланга сначала пробивал в касание Пьонтек, а после сейва Градецкого на добивании сыграл Кэш, однако из пустых ворот удалось выбить мяч финскому защитнику. Сборные играли дальше текущим темпом.

На 30-й минуте голкипер гостей потерял мяч при неудачной попытке отдать передачу и впоследствии нарушил правила, сбив игрока соперника в собственной штрафной. Как результат, назначен пенальти, который успешно реализовал Похьянполо. 1:0. После гола обе команды обменялись несколько раз моментами, но забить больше не смогли. После первого тайма 1:0.

Во втором тайме сборная Финляндии решила не упускать попытки удвоить счет, увеличив преимущество и шансы на победный результат. Активно подходили к воротам Скорупского – удалось даже попасть в каркас. Полякам избегать атак соперника было очень тяжело, но создавать собственные моменты гости тоже не забывали.

Хозяева на 64-й минуте все же смогли забить второй гол: отличился только что появившийся на поле Кельман, замкнув мяч в пустые ворота после замечательного розыгрыша финнов. 2:0. Однако через 5 минут нашли и свою попытку забить поляки: затолкал мяч в ворота Кивер. Интрига вернулась снова.

Ближе к концовке матч был приостановлен в связи с ухудшением состояния болельщика и оказания ему медицинской помощи. После длительной паузы поединок возобновили – и команды вернулись на поле доиграть матч. По истечении основного времени арбитр компенсировал 11 минут, однако этого не хватило полякам, чтобы сравнять счет. 2:1 – финны возглавляют группу.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Иван Коломиец
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