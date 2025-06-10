Отбор к ЧМ-2026. Латвия – Албания 1:1. Сенсация в Риге

Какой же крутой получился матч, в котором ожидалась спокойная легкая прогулка с победой для подопечных Силвиньо. Что сказать, Албания приехала в гости к одному из аутсайдеров группы по трем очкам и надеялась начать реальную серьезную борьбу за второе место, поскольку первое, почти наверняка, зарезервировано за Англией.

Впрочем, Латвия решила показать, что аутсайдеров не стоит слишком рано списывать со счетов. Настоящий боевой матч от хозяев стадиона «Сконто» в Риге. Однако хочется отметить и то, что сами албанцы не были похожи на самих себя. Обычно это команда, которая умеет как создавать, так и реализовывать. Сегодня же не было ни первого, ни второго.

Все началось с того, что хозяева поля заработали одиннадцатиметровый на 21-й минуте, который вызвался пробивать Янис Икаунекс, однако дуэль Страокши форвард проиграл. Великолепная игра от голкипера Албании и шанс на то, чтобы создать топовую сенсацию, был упущен. Вскоре после этого еще и произошла неприятность после прострела в штрафную площадь, когда в свои ворота круглого отправил Черномордийс. Таким образом Албания вышла вперед, впрочем назвать это логичным развитием событий или заслуженным голом язык не повернется.

Не было скорости в ногах фланговиков, не было идей в головах центра поля. Это точно не та сборная Албании, с которой играла Украина не так давно. Хотя состав вроде бы тот же. Трудно объяснить столь бледную игру команды Силвинью.

Однако хозяева не расстроились из-за пропущенного гола, особую ответственность чувствовал Черномордийс, который уже отличился автоголом. Интересно, что после углового в компенсированное к первому тайму время Циганикс подал угловой и ударом головой виновник пропущенного гола полностью реабилитировался перед собственными болельщиками и уже забил в чужие ворота, сравняв счет.

Во втором тайме Латвия все же присела. Хозяевам поля было тяжело держать тот темп и сдерживать давление Албании, впрочем, присесть не означает, что у гостей начали появляться моменты. Первый серьезный шанс мы увидели только на 66-й минуте, когда остро пробивал Армандо Броя, но его удар уже с линии ворот вынес один из защитников Латвии.

И чем ближе было к финальному свистку, тем ниже опускались латвийцы с надеждой удержать ничейный результат, который уже стал бы сенсационным. Однако это не означало, что Албания приближалась к забитому голу. Еще несколько подач с флангов, еще немного прострелов и ударов из-за пределов штрафной площадки. Впрочем, этого слишком мало, чтобы претендовать на победный гол. Это сенсация, и сенсация справедливая. Великолепная и отчаянная игра от хозяев поля, они заслужили как минимум не проиграть сегодня. А что касается амбиций Албании на второе место, то они сильно пошатнулись.

Отбор к ЧМ-2026. Группа К

Стадион: "Сконто" (Рига)

Главный судья: Халил Умут Мелер (Турция)

Латвия – Албания 1:1

Голы: Черномордиус (45+4) — Черномордийс (29, автогол)

*На 21-й минуте Янис Икауньекс не реализовал пенальти (вратарь)

Латвия: Звиердис — Яунземс, Юрковски, Черномордийс, Балодис, Циганскис — Варславанс, (Тонишевс, 90) Савельевс (Вапне, 82), Зеленковс — Икауньекс (Дашкевичс, 75) — Гутковскис (Регза, 75)

Албания: Стракоша — Балью, Исмаили, Кумбулла, Митай — Асллани, Шеху, Лачи (Байрами, 69) — Броя (Узуни, 82), Манай (Даку, 82), Ходжа (Мучи, 60)

Предупреждения: Циганикс (50), Варславанс (69), Черномордийс (84)