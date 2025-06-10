Отбор на ЧМ-2026. Нидерланды – Мальта 8:0. Вполне ожидаемый разгром

Рональд Куман произвел 4 замены по сравнению с матчем в Финляндии. В основе вышли Де Врей, ван де Вен, Симонс и Клюйверт, а отдыхали ван Геке, Аке, Рейндерс и Фримпонг.

Де Лео произвел 3 замены. На скамейке запасных остались Пепе, Мускат и Джонс, а вместо них сыграли Метц, Корбалан и Оверенд.

С первых минут хозяева ожидаемо завладели инициативой. Прострел с правого фланга от Дюмфриса завершил в борьбе с защитником ударом над перекладиной Клюйверта.

Уже на старте поединка Корбалан сбил Клюйверта в собственной штрафной и арбитр назначил пенальти. Не изменил он свое решение и после пересмотра ВАР. В итоге Депай развел мяч и голкипера по разным углам и забил свой 49-й гол за сборную. 1:0.

Через несколько минут Дюмфрис выполнил прострельную передачу с правого фланга, Симонс пропустил мяч, а Депай в одно касание пробил мимо Бонелло. Юбилейный, 50-й гол форварда. 2:0.

Уже на 20-й минуте счет стал разгромным. К атаке подключился Ван Дейк, получивший передачу от де Йонга и хладнокровно попавший в правый нижний угол. 3:0.

После 3-х забитых голов "оранжевые" не остановились. Фрэнки де Йонг заметил, что голкипер вышел из ворот, он пробил со среднего расстояния, но мяч пролетел высоко над перекладиной. Гакпо нанес удар в левый угол ворот, но его попытка заблокирована. Дюмфрис выполнил хороший прострел в штрафную, однако, защита соперника выбил мяч.

Дюмфрис испытал удачу выстрелом с дальнего расстояния, мяч двигался в направлении правого нижнего угла ворот, но Генри Бонелло его перевел на угловой.

Первый тайм завершился закономерной победой подопечных Кумана, так что единственной интригой матча оставалось то, сколько голов забьют хозяева.

На старте второго тайма хозяева не реализовали 2 убийственных момента. Сначала Хави Симонс мощно пробил головой по воротам, однако мяч пролетел мимо левой штанги. Через несколько минут Виффер направил мяч рядом с левой стойкой после добивания с близкого расстояния.

Нидерланды спокойно контролировали мяч и не форсировали развитие событий. На 61-й минуте Мемфис Депай нашел в штрафной Хави Симонса и тот закатил мяч в нижний левый угол ворот. 4:0.

А дальше наступило звездное время Малена. Дониелл за 6 минут забил 2 гола и оформил 1 голевую передачу. Сначала форвард замкнул отличную прострельную передачу ван де Вена. 5:0.

Через 4 минуты Мален прорвался правым флангом в штрафную и отдал на Ланга под пустые ворота. 6:0.

Еще через 2 минуты Дониелл забил ударом из-за пределов штрафной. 7:0.

Уже в добавленное арбитром время свой первый гол за национальную сборную забил защитник ван де Вен, который подобрал мяч в штрафной и безжалостно отправил его низом под правую стойку ворот. 8:0.

Нидерланды получают легкие 3 очка и поднимаются на вторую позицию турнирной таблицы при одной игре в запасе. Мальта осталась последней с 1 очком в активе.

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Гронинген, "Еуроборг"

Нидерланды - Мальта 8:0

Голы: Депай, 9 (пен.), 16, Ван Дейк, 20, Симонс, 61, Мален, 74, 80, Ланг, 78, ван де Вен, 90+2

Нидерланды: Флэккен – Дюмфрис (Геертрейда, 79), Де Врей, Ван Дейк, ван де Вен – де Йонг, Гравенберг (Виффер, 46), Клюйверт (Вегхорст, 62) – Симонс, Депай (Мален, 73), Гакпо (Ланг, 46).

Мальта: Бонелло – Корбалан (Тума, 46), Каррагер, Ментц, Камензули (Аццопарди, 81) – Гийомье, Теума (Джонс, 60), Сатариано (Бирмен, 81) – Д. Мбонг, Оверенд (Шоу, 46), П. Мбонг.

Предупреждения: Ланг, 64 – Теума, 34.