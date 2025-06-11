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Куда же без них? Определилась 11-я команда, прошедшая на Чемпионат Мира 2026

Чемпионат мира FIFA

Шестая от Азии

Куда же без них? Определилась 11-я команда, прошедшая на Чемпионат Мира 2026

Фото - Subway Socceroos

Новина українською

Определилась 11-я команда, прошедшая на Чемпионат Мира 2026.

Сборная Австралии, победив Саудовскую Аравию (2:1), гарантировала себе проход на Чемпионат Мира 2026. Сборная набрала 19 баллов, заняла второе место после Японии (23 балла) и прошла на Мундиаль.

В последний раз Австралия пропускала Чемпионат Мира в 2002 году. С 2006 года сборная стабильно попадает в финальную часть турнира.

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К слову, известны 11 участников финальной части Чемпионата Мира:

  • Мексика, США, Канада (страны-хозяева),
  • Аргентина (победитель группы от Южной Америки)
  • Иран, Южная Корея, Япония (победители групп от Азии)
  • Узбекистан, Иордания, Австралия (вторые места групп от Азии)
  • Новая Зеландия

В Чемпионате Мира 2026 примут участие 48 стран.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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