Куда же без них? Определилась 11-я команда, прошедшая на Чемпионат Мира 2026

Определилась 11-я команда, прошедшая на Чемпионат Мира 2026.

Сборная Австралии, победив Саудовскую Аравию (2:1), гарантировала себе проход на Чемпионат Мира 2026. Сборная набрала 19 баллов, заняла второе место после Японии (23 балла) и прошла на Мундиаль.

В последний раз Австралия пропускала Чемпионат Мира в 2002 году. С 2006 года сборная стабильно попадает в финальную часть турнира.

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К слову, известны 11 участников финальной части Чемпионата Мира:

Мексика, США, Канада (страны-хозяева),

Аргентина (победитель группы от Южной Америки)

Иран, Южная Корея, Япония (победители групп от Азии)

Узбекистан, Иордания, Австралия (вторые места групп от Азии)

Новая Зеландия

В Чемпионате Мира 2026 примут участие 48 стран.