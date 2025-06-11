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Куда же без них? Определилась 11-я команда, прошедшая на Чемпионат Мира 2026
Шестая от Азии
Фото - Subway Socceroos
Определилась 11-я команда, прошедшая на Чемпионат Мира 2026.
Сборная Австралии, победив Саудовскую Аравию (2:1), гарантировала себе проход на Чемпионат Мира 2026. Сборная набрала 19 баллов, заняла второе место после Японии (23 балла) и прошла на Мундиаль.
В последний раз Австралия пропускала Чемпионат Мира в 2002 году. С 2006 года сборная стабильно попадает в финальную часть турнира.
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К слову, известны 11 участников финальной части Чемпионата Мира:
- Мексика, США, Канада (страны-хозяева),
- Аргентина (победитель группы от Южной Америки)
- Иран, Южная Корея, Япония (победители групп от Азии)
- Узбекистан, Иордания, Австралия (вторые места групп от Азии)
- Новая Зеландия
В Чемпионате Мира 2026 примут участие 48 стран.
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