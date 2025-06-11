Квалификация. Южная Америка. Боливия еще поборется за путевку на Мундиаль. Почти динамовец тоже постарался

В 16-м туре южноамериканского отбора чемпионата мира Боливия на своем поле обыграла Чили (2:0). Хозяева забили быстрый мяч, но еще до середины первого тайма заработали удаление. После перерыва составы снова стали равными, а под занавес основного времени "зеленые" поставили точку. Отметим, что первым забил Мигелито, который был близок к переходу в "Динамо", но трансфер сорвался.

Боливия вплотную приближается к Венесуэле, которая пока получает путевку в переходной плей-офф. Расстояние между конкурентами – 1 балл. Чили замыкает таблицу.

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ЧМ. Квалификация. Южная Америка. 16-й тур

Эль Альто. Эстадио Мунисипаль

Боливия – Чили 2:0

Голы: Мигелито, 5, Монтейро, 90

Удаление: Чавес Крус, 19 (Бол) – Сьерральта, 55 (Чил)