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Квалификация. Южная Америка. Боливия еще поборется за путевку на Мундиаль. Почти динамовец тоже постарался
А сборная Чили потеряла даже теоретические шансы
Getty Images/Global Images Ukraine
В 16-м туре южноамериканского отбора чемпионата мира Боливия на своем поле обыграла Чили (2:0). Хозяева забили быстрый мяч, но еще до середины первого тайма заработали удаление. После перерыва составы снова стали равными, а под занавес основного времени "зеленые" поставили точку. Отметим, что первым забил Мигелито, который был близок к переходу в "Динамо", но трансфер сорвался.
Боливия вплотную приближается к Венесуэле, которая пока получает путевку в переходной плей-офф. Расстояние между конкурентами – 1 балл. Чили замыкает таблицу.
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ЧМ. Квалификация. Южная Америка. 16-й тур
Эль Альто. Эстадио Мунисипаль
Боливия – Чили 2:0
Голы: Мигелито, 5, Монтейро, 90
Удаление: Чавес Крус, 19 (Бол) – Сьерральта, 55 (Чил)
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