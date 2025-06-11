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Повеселились на славу. Нидерланды – Мальта 8:0. Видеообзор матча

Чемпионат мира FIFA

Фаворит показал класс

Повеселились на славу. Нидерланды – Мальта 8:0. Видеообзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Фаворит группы G сборная Нидерландов принимала аутсайдера Мальту.

В первом тайме хозяева выполнили задачу-минимум – забили три гола в первые 20 минут. Разгром уже ощущался, но нужно было подождать.

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Во второй половине матча «оранжевые львы» выложились на полную. С середины и до конца тайма Нидерланды не давали покоя гостям. Но улучшили статистику. Мальта же за 4 матча не забила голов.

Нидерланды в двух матчах набрали 6 очков и занимают второе место в группе, уступая лишь Финляндии с разницей в один бал. Мальта с одним баллом замыкает таблицу.

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Нидерланды – Мальта 8:0

Голы: Депай (9, пен, 16), Ван Дейк (20). Симонс (61), Мален (74, 80), Ланг (78), Ван де Вен (90+2)

Видеообзор матча:

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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