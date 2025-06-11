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Квалификация. Южная Америка. Уругвай вышел на ЧМ, Колумбия потеряла победу в Буэнос-Айресе
Вероятно, обе команды увидим на Мундиале
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Уругвай дома обыграл Венесуэлу, которая хотела побороться за прямой выход на мировое первенство (2:0). "Чарруа" забили по мячу на пересечении таймов. Соперник также создавал моменты, но только однажды попал в створ. "Небесные олимпийцы" поднялись на третью позицию (24 очка) и 3 сентября будут принимать Перу. Гости – 7-е (18 баллов) и Боливия отстает всего на 1 пункт. Седьмое место дает право на участие в стыковом плей-офф.
ЧМ. Квалификация. Южная Америка. 16-й тур
Монтевидео. Эстадио Сентенарио
Уругвай – Венесуэла 2:0
Голы: Агирре, 43, Де Арраскаэта, 47
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Аргентина большую часть встречи уступала дома Колумбии, а в середине второго тайма осталась в меньшинстве. Впрочем, "альбиселестес" все же избежали поражения. Лионель Месси и команда уверенно возглавляют таблицу отбора (35 баллов). "Трехцветные" – шестые (22 пункта) и все еще рискуют попасть в стыки, хотя угроза невелика.
ЧМ. Квалификация. Южная Америка. 16-й тур
Буэнос-Айрес. Эстадио Монументаль
Аргентина – Колумбия 1:1
Голы: Альмада, 81 – Диас, 24
Удаление: Фернандес, 70 (Арг)
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