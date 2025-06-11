Квалификация. Азия. Драма Палестины и список участников 4-го этапа отбора

В отборочном цикле чемпионата мира среди сборных Азии завершился третий этап. Из группы А будут продолжать борьбу ОАЭ и Катар, а Кыргызстан и Северная Корея попытаются проверить свою удачу уже в квалификации ЧМ-2030.

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В группе В еще оставалась интрига перед последним туром. Палестина и Оман играли в Аммане и номинальным хозяевам требовалась только победа, чтобы выйти в следующую стадию. Команда открыла счет после перерыва, но пропустила на 90+7 минуте – Оман идет дальше вместе с Ираком. Кувейт оказался самым слабым коллективом в этой группе.

Также в 4-й раунд прошли Саудовская Аравия и Индонезия, а Китай и Бахрейн набрали меньше всех баллов в группе С. В следующем этапе 6 команд разделят на 2 группы. Каждый коллектив сыграет по 2 матча. Лидеры групп получат путевки на ЧМ, а финиширующие вторыми встретятся в переходном плей-офф на 5-й стадии.