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ЧМ. Квалификация. Финляндия – Польша 2:1. Обзор матча

Чемпионат мира FIFA

Неожиданность вечера вторника

ЧМ. Квалификация. Финляндия – Польша 2:1. Обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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24 ударов "орлов" оказалось мало, чтобы поехать домой хотя бы с одним баллом. Вместо этого "суоми" выжали максимум из своих моментов. "Филины" вышли в лидеры группы G (7 очков), а "бело-красные" опустились на третью позицию (6 баллов). В сентябре соперники встретятся в Хожуве.

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Финляндия – Польша 2:1

Голы: Похьянпало, 31 (п), Каллман, 64 – Кивёр, 69

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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