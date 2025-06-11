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ЧМ. Квалификация. Финляндия – Польша 2:1. Обзор матча
Неожиданность вечера вторника
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
24 ударов "орлов" оказалось мало, чтобы поехать домой хотя бы с одним баллом. Вместо этого "суоми" выжали максимум из своих моментов. "Филины" вышли в лидеры группы G (7 очков), а "бело-красные" опустились на третью позицию (6 баллов). В сентябре соперники встретятся в Хожуве.
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Квалификация ЧМ. Европа. 4-й тур
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Голы: Похьянпало, 31 (п), Каллман, 64 – Кивёр, 69
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