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Квалификация. Южная Америка. Бразилия отмучилась и вместе с Эквадором присоединяется к участникам Мундиаля

Чемпионат мира FIFA
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Болельщикам селесао долго пришлось ждать гарантированного выхода

Квалификация. Южная Америка. Бразилия отмучилась и вместе с Эквадором присоединяется к участникам Мундиаля

Getty Images/Global Images Ukraine

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Подопечные Карло Анчелотти дома одолели Парагвай благодаря голу в раздевалку. Соперник только однажды попал в cтвор и успел сделать всего 216 передач. Обе сборные сыграют в групповом этапе ЧМ.

Квалификация. Южная Америка. 16-й тур

Сан-Паулу. Neo Quimica Arena

Бразилия – Парагвай 1:0

Гол: Винисиус, 44

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Эквадор на выезде расписал ничью из Перу, завершая поединок в меньшинстве. "Трехцветные" пропускают меньше всего в отборе (5). У соперника было немного шансов на стыки, но теперь они исчезают даже теоретические.

Квалификация. Южная Америка. 16-й тур

Лима. Эстадио Насиональ

Перу – Эквадор 0:0

Удаление: Франко, 75 (Экв)

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Национальная сборная Бразилии Национальная сборная Эквадора Национальная сборная Парагвая
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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