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Первая победа Анчелотти с селесао. Бразилия - Парагвай 1:0. Видео гола и обзор матча

Чемпионат мира FIFA

Три очка принес бывший подопечный итальянца в "Реале"

Первая победа Анчелотти с селесао. Бразилия - Парагвай 1:0. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Бразилии с трудом обыграла Парагвай в 16-м туре южноамериканского отбора на чемпионат мира-2026.

Решающий гол в поединке забил Винисиус Жуниор.

Эта победа стала первой для главного тренера "селесао" Карло Анчелотти в новой роли. Также она позволила бразильцам попасть в групповой этап мундиаля.

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Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка. 16-й тур

Сан-Паулу. Neo Quimica Arena

Бразилия – Парагвай 1:0

Гол: Винисиус, 44

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