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Первая победа Анчелотти с селесао. Бразилия - Парагвай 1:0. Видео гола и обзор матча
Три очка принес бывший подопечный итальянца в "Реале"
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Бразилии с трудом обыграла Парагвай в 16-м туре южноамериканского отбора на чемпионат мира-2026.
Решающий гол в поединке забил Винисиус Жуниор.
Эта победа стала первой для главного тренера "селесао" Карло Анчелотти в новой роли. Также она позволила бразильцам попасть в групповой этап мундиаля.
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Квалификация ЧМ-2026. Южная Америка. 16-й тур
Сан-Паулу. Neo Quimica Arena
Бразилия – Парагвай 1:0
Гол: Винисиус, 44
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