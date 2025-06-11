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Месси и Ко отыгрались в меньшинстве. Аргентина – Колумбия 1:1. Видео голов и обзор матча
Хозяева поля проявили характер
Getty Images/Global Images Ukraine
Аргентина вырвала ничью у Колумбии в 16-м туре южноамериканского отбора на чемпионат мира-2026.
На 24-й минуте Луис Диас открыл счет, в середине второго тайма Энцо Фернандес оставил "альбиселесте" в меньшинстве, но на 81-й минуте восстановил паритет в игре Тьяго Альмада.
Аргентина продолжает лидировать в турнирной таблице квалификации, а Колумбия остается шестой.
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ЧМ. Квалификация. Южная Америка. 16-й тур
Буэнос-Айрес. Эстадио Монументаль
Аргентина – Колумбия 1:1
Голы: Альмада, 81 – Диас, 24
Удаление: Фернандес, 70 (Арг.)
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