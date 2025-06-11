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Месси и Ко отыгрались в меньшинстве. Аргентина – Колумбия 1:1. Видео голов и обзор матча

Чемпионат мира FIFA

Хозяева поля проявили характер

Месси и Ко отыгрались в меньшинстве. Аргентина – Колумбия 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Аргентина вырвала ничью у Колумбии в 16-м туре южноамериканского отбора на чемпионат мира-2026.

На 24-й минуте Луис Диас открыл счет, в середине второго тайма Энцо Фернандес оставил "альбиселесте" в меньшинстве, но на 81-й минуте восстановил паритет в игре Тьяго Альмада.

Аргентина продолжает лидировать в турнирной таблице квалификации, а Колумбия остается шестой.

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ЧМ. Квалификация. Южная Америка. 16-й тур

Буэнос-Айрес. Эстадио Монументаль

Аргентина – Колумбия 1:1

Голы: Альмада, 81 – Диас, 24

Удаление: Фернандес, 70 (Арг.)

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