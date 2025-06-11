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Ударная концовка первого тайма. Румыния - Кипр 2:0. Видео голов и обзор матча
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Getty Images/Global Images Ukraine
Румыния обыграла Кипр в 4-м туре отбора на чемпионат мира-2026.
На 43-й и 45+2 минутах за "желтых" забили Флорин Тенасе и Деннис Ман.
Квалификация на ЧМ-2026. Группа H. 4-й тур
Стадион: "Национальный стадион" (Бухарест)
Румыния — Кипр 2:0
Голы: Тенасе (43), Ман (45+2)
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