  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Ударная концовка первого тайма. Румыния - Кипр 2:0. Видео голов и обзор матча

В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ударная концовка первого тайма. Румыния - Кипр 2:0. Видео голов и обзор матча

Чемпионат мира FIFA
Обновлено

Подарки коллектив Луческу не дарит

Ударная концовка первого тайма. Румыния - Кипр 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Румыния обыграла Кипр в 4-м туре отбора на чемпионат мира-2026.

На 43-й и 45+2 минутах за "желтых" забили Флорин Тенасе и Деннис Ман.

Квалификация на ЧМ-2026. Группа H. 4-й тур

Стадион: "Национальный стадион" (Бухарест)

Румыния — Кипр 2:0

Голы: Тенасе (43), Ман (45+2)

По теме
yellow-arrow
Гол Мигелито и два удаления. Боливия – Чили 2:0. Видеообзор матча
yellow-arrow
Месси и Ко отыгрались в меньшинстве. Аргентина – Колумбия 1:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Первая победа Анчелотти с селесао. Бразилия - Парагвай 1:0. Видео гола и обзор матча
Кипр Румыния отбор на ЧМ-2026
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости