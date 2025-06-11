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Хет-трик юбиляра. Сербия - Андорра 3:0. Видео голов и обзор матча

Чемпионат мира FIFA

Игра в одни ворота

Хет-трик юбиляра. Сербия - Андорра 3:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Сербия одержала крупную победу над Андоррой в 4-м туре квалификации на чемпионат мира-2026.

Тремя голами в своем 100-м поединке за сербскую сборную отличился Александар Митрович.

Отбор на ЧМ-2026

Группа K, 4-й тур

Лесковац. Стадион "Дубочица"

Сербия - Андорра 3:0

Голы: Митрович 12, 24, 53 (пен.)

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