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Хет-трик юбиляра. Сербия - Андорра 3:0. Видео голов и обзор матча
Игра в одни ворота
Getty Images/Global Images Ukraine
Сербия одержала крупную победу над Андоррой в 4-м туре квалификации на чемпионат мира-2026.
Тремя голами в своем 100-м поединке за сербскую сборную отличился Александар Митрович.
Отбор на ЧМ-2026
Группа K, 4-й тур
Лесковац. Стадион "Дубочица"
Сербия - Андорра 3:0
Голы: Митрович 12, 24, 53 (пен.)
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