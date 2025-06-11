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Результат оформлен за 24 минуты. Сан-Марино - Австрия 0:4. Видео голов и обзор матча

Чемпионат мира FIFA

Слишком легко

Результат оформлен за 24 минуты. Сан-Марино - Австрия 0:4. Видео голов и обзор матча

REUTERS/Jennifer Lorenzini

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Австрия разгромила Сан-Марино в рамках отбора на чемпионат мира-2026.

В промежутке с 3-й по 27-ю минуты подопечные Ральфа Рангника распечатали ворота соперника четыре раза.

Квалификация ЧМ. 4-й тур

10.06.2025. Стадион Олимпико (Серравалле)

Сан-Марино - Австрия 0:4

Голы: Арнаутович 3, 15, Грегорич 11, Баумгартнер 27

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