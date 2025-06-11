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Прагматизм во всей красе. Уругвай – Венесуэла 2:0. Видео голов и обзор матча
"Чарруа" рвутся на мундиаль
Getty Images/Global Images Ukraine
Уругвай уверенно переиграл Венесуэлу в 16-м туре южноамериканского отбора на чемпионат мира-2026.
Забивали за хозяев поля Родриго Агирре и Джорджиан Де Арраскаэта.
За весь поединок Уругвай позволил Венесуэле нанести лишь один удар в створ своих ворот.
ЧМ. Квалификация. Южная Америка. 16-й тур
Монтевидео. Эстадио Сентенарио
Уругвай – Венесуэла 2:0
Голы: Агирре, 43, Де Арраскаэта, 47
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