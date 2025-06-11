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Анчелотти прокомментировал выход сборной Бразилии на ЧМ-2026
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Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о
"Я думаю, это был хороший поединок, отличный первый тайм. Мы хорошо действовали, владели мячом, контролировали его, хотя и не забили много голов. Во втором тайме мы сбавили обороты, но в целом я считаю, что это была цельная игра, мы очень довольны.
Мы должны работать, у нас впереди еще целый год, важно завершить квалификацию в этих двух матчах хорошим выступлением. Болельщики счастливы. Я хотел бы поблагодарить их за прием. Мы уехали счастливыми, теперь нужно смотреть вперед", - приводит слова Анчелотти Globo.
Отметим, что это первая победа для Анчелотти у руля национальной команды Бразилии.
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