Анчелотти прокомментировал выход сборной Бразилии на ЧМ-2026

Наставник сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о победе над Парагваем (1:0) , которая позволила "селесао" квалифицироваться на чемпионат мира.

"Я думаю, это был хороший поединок, отличный первый тайм. Мы хорошо действовали, владели мячом, контролировали его, хотя и не забили много голов. Во втором тайме мы сбавили обороты, но в целом я считаю, что это была цельная игра, мы очень довольны.

Мы должны работать, у нас впереди еще целый год, важно завершить квалификацию в этих двух матчах хорошим выступлением. Болельщики счастливы. Я хотел бы поблагодарить их за прием. Мы уехали счастливыми, теперь нужно смотреть вперед", - приводит слова Анчелотти Globo.