Ничья с ноткой позитива для гостей. Перу - Эквадор 0:0. Видеообзор матча

Перу и Эквадор не выявили победителя в поединке 16-го тура южноамериканского отбора на чемпионат мира-2026.

Стоит отметить, что с 75-й минуты "трехцветные" доигрывали игру в меньшинстве из-за удаления Алана Франко.

По итогам встречи Эквадор обеспечил себе участие на будущем мундиале, а Перу потеряло даже теоретические шансы на попадание в стыковые матчи.

Квалификация ЧМ. Южная Америка. 16-й тур

Лима. Эстадио Насиональ

Перу – Эквадор 0:0

Удаление: Франко, 75 (Экв)