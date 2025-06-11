Чемпионат мира FIFA
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Ничья с ноткой позитива для гостей. Перу - Эквадор 0:0. Видеообзор матча
Разный итог для сборных
Getty Images/Global Images Ukraine
Перу и Эквадор не выявили победителя в поединке 16-го тура южноамериканского отбора на чемпионат мира-2026.
Стоит отметить, что с 75-й минуты "трехцветные" доигрывали игру в меньшинстве из-за удаления Алана Франко.
По итогам встречи Эквадор обеспечил себе участие на будущем мундиале, а Перу потеряло даже теоретические шансы на попадание в стыковые матчи.
Квалификация ЧМ. Южная Америка. 16-й тур
Лима. Эстадио Насиональ
Перу – Эквадор 0:0
Удаление: Франко, 75 (Экв)
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